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وفاة 37 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين خلال أسبوع عبر الوطن

أخبار الجزائر
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وفاة 37 شخصا وإصابة أزيد من 1300 آخرين خلال أسبوع عبر الوطن
بقلم خميسة مريم

لقي 37 شخصا حتفهم، وأصيب 1349 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور عبر التراب الوطني.

حسب ما افادت به اليوم الاربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و 20  أفريل الجاري

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصــيلة سجلت بولاية أم البواقي، حيث توفي 5أشخاص وجرح 18 آخرون.

حيث تم إسعاف الجرحى وتحويلهم إلى المراكز الاستشفـائية، على إثـر وقوع 20 حادث مرور.

من جانب آخر، قامت الحماية المدنية بـ 1096 تدخل، سمح بإخـــماد 707  حريق منها منزلية، صناعية، وحرائق مــختلفـة.

في حين تولت نفس المصالح القيام، بـ 5121 تدخـل، فـي نفس الفترة لتغطية 4547 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.


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