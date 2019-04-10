وفاة 37 شخصا وإصابة 1345 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

ومن بينها 10432 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.

أيـن تم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1234 جريح وتحويل 8780 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1985 تـدخـل من أجل 1120 حادث مرور

أدت إلى وفاة 37 شخصا و جرح 1345 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وقد سجلت أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة سطيف بوفاة 6 أشخاص وجرح 36 آخريــن.

حيث تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 30 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 852 تدخلا سمح بإخـــماد 565 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 5666 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 5064 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.