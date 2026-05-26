وفاة 38 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

توفي 38 شخصا وأصيب 1862 آخرون بجروح إثر وقوع 1554 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ماي.

وحسب ما أوردته، اليوم الثلاثاء، حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية البويرة، بوفاة 6 أشخاص و إصابة 56 آخرين بجروح، إثر وقوع 38 حادث مرور.

ومن جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 1036 حريقا، منها حرائق منزلية وصناعية وأخرى مختلفة.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ14 شخصا تعرضوا للاختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء داخل منازلهم. مع تسجيل 8 وفيات.