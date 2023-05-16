وفاة 38 شخصا وإصابة 1634 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال أسبوع

توفي 38 شخصا وأصيب 1634 آخرون بجروح في 1386 حادث مرور وقع بعدة ولايات من الوطن. خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 ماي الجاري.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت في ولاية النعامة. بوفاة 5 أشخاص وجرح12 آخرين على إثر وقوع 8 حوادث مرور.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية 1449 تدخلا سمحت بإخماد 1030 حريق منها منزلية صناعية ومختلفة. أهمها كان بولاية الجزائر بـ122 حريقا، الشلف (50) والبليدة (49) حريقا.

أما في مجال العمليات المختلفة قامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 6760 تدخلا من أجل إنقاذ 436 شخصا كانوا في حالة خطر. إلى جانب القيام بـ 5702 عملية إسعاف.