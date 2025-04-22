وفاة 39 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 39 شخصا حتفهم، وأصيب 1526 آخرون، في 1242 حادث مرور وقع بعدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و19 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة، على مستوى ولاية تمنراست بوفاة 6 أشخاص وجرح 10 آخرين على إثر وقوع 9 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بتسجيل 910 تدخلات لإخماد 564 حريقا (منزلي، صناعي، مختلف). أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ 108حرائق، متبوعة بولاية البليدة بـ37 حريقا وبولاية مستغانم التي سجل بها 26 حريقا.