وفاة 4 أشخاص إثر حوادث المرور في أول أيام رمضان

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 362 آخرون بجروح على إثر تسجيل 332 حادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات من الوطن.

وحسب حسب حصيلة للحماية المدنية اليوم السبت، تم تسجيل أثقل حصيلة بتيارت بوفاة شخصين بعدما دهستهما سيارة ببلدية حمادية.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية إسعاف 7 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة. حيث سجل بولاية الجزائر إسعاف 4 أشخاص و3 آخرين بولاية سطيف.

كما تدخلت أيضا وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 3 حرائق حضرية بكل من ولايات الجزائر وتلمسان وبرج بوعريريج.

وقد أدت تلك الحرائق إلى إصابة 4 أشخاص بحروق مختلفة بولاية برج بوعريريج، وكذا شخصين لهم بداية اختناق جراء الدخان بولاية تلمسان.