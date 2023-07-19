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أخبار الجزائر

وفاة 4 أشخاص اثر الحرارة المرتفعة ومستشفيات البليدة لا تزال تستقبل المصابين

بقلم عباس عادل
وفاة 4 أشخاص اثر الحرارة المرتفعة ومستشفيات البليدة لا تزال تستقبل المصابين
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كشفت مصدر طبي للنهار،  أن 4 أشخاص تعرضوا لضربات الشمس نتيجة ارتفاع قياسي لدرجة الحرارة بولاية البليدة أدت إلى وفاتهم.

وحسب بيان مديرية الصحة لولاية البليدة، فإن مديرية سجلت بمصالح الاستعجالات بمختلف مستشفيات البليدة توافد عدد كبير من مرضى ومسنين والأطفال الذين أصيبوا بضربات الشمس.

كما طلبت مديرية الصحة لولاية البليدة، من المواطنين تحلي بالحيطة والحذر و اخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي تعرض لضربات الشمس مع أخذ كمية كبيرة من الماء وعدم الخروج من المنزل إلا لضرورة.

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