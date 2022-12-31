وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز في خنشلة

لقي 4 أشخاص حتفهم، اليوم السبت، إثر اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة منزل في ولاية خنشلة. كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن الحادث وقع في منتصف النهار داخل منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة ببلدية شاشار.

في حين، تم تحويل الجثث الأربعة “رجل وامرأتين وطفل”، إلى مصلحة حفظ الجثث.

حذرت المديرية العامة للحماية المدنية، من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بحلول موسم البرد.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، على صفحتها بفايسبوك، أن غاز أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام، لا لون له ولا رائحة.

ويمكن لغاز أحادي أكسيد الكربون أن يقتل الإنسان قبل أن يدرك ما يجري له.

أعراض التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

وتكون أعراض التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسب نسبة ومدة استنشاقه. حيث أنه وعند التركيز المنخفض، تتمثل الأعراض في الإحساس بالارهاق. وآلام أو ضيق طفيف في التنفس لدى من يعانون من أمراض صدرية أو بالنسبة للاطفال.

وعند التركيز المتوسط، ذبحة صدرية وآلام، وضعف البصر، والشعور بالنعاس، وانخفاض وظائف الدماغ.

أما عند التركيز المرتفع، فتتمثل أعراض الإختناق في الصداع والدوار والغثيان، وفقدان الوعي، وانخفاض في ضغط الدم.

وقد تنتهي هذه الأعراض بالشلل أو بالوفاة إذا لم يتم تدارك الحال في الوقت المناسب.

الوقاية من الإختناق

التأكيد على ضرورة المراقبة الدورية لأجهزة التدفئة وتسخين المياه من طرف مختص مؤهل. وتنظيف المداخن ومخارج الهواء من الأتربة وأعشاش الطيور.

وكذا تهوية المنزل مدة 10 دقائق يوميا على الأقل مع عدم سد ثغرات الهواء. وعدم استخدام أجهزة التدفئة الاحتياطية المتنقلة إلا في الغرف والأماكن ذات التهوية المتواصلة.

بالإضافة إلى عدم تشغيل محرك السيارة في مراب مغلق، واحترام تعليمات استخدام اجهزة التدفئة والتسخين.

الاسعافات الأولية

غلق مصادر الغاز، والاتصال الفوري بالحماية المدنية على الارقام 14 او 1021، وفتح الأبواب والنوافد لتهوية المكان.

وإبعاد المصاب عن مكان الخطر لتقديم الاسعافات الاولية حسب حالة الضحية حتى وصول الاسعافات.