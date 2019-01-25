وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز وإسعاف 42 آخرين خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 4165 تدخلا خلال 24 ساعة الأخيرة، تتعلق بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، واخماد الحرائق.

وحسب بيان للمديرية تّم تقديم الإسعافات الأولية لـ 42 شخصا أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون،

المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات الماء خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتم انقاذ 13 شخصا على مستوى ولاية قسنطينة، 6 أشخاص تيزي وزو، و6 آخرين بميلة ،و5 أشخاص بتلمسان، 4 أشخاص بالمدية.

فيما تدخلت ذات المصالح لإنقاذ 3 أشخاص بالعاصمة،وشخصين بالجلفة، و 5 أشخاص بالأغواط،وشخص بتندوف،وشخص بغرداية.

وتّم تسجيل وفاة 4 أشخاص متسممين بغاز أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة ، 3 وفيات بولاية سطيف ببلدية عين لحجر.

وكذا وفاة شخص بولاية تيسمسيلت ببلدية برج بو نعامة، لترتفع الحصيلة منذ بداية جانفي إلى 44 وفاة وإنقاذ 378 شخصا.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل على إثر إنفجار لقارورة غاز تبعه حريق بمنزل تاسيفت، ببلدية الطاهير.

أدى إلى وفاة طفل رضيع 7 أشهر و إصابة 5 آخرين بحروق تم إسعافهم ومن ثم تحويلهم إلى المستشفى المحلي.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلها على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها مختلف مناطق الوطن بكل من ولاية الطارف وولاية غليزان

بعملية إمتصاص المياه عبر 28 منزلا.

حيث تم انقاذ 15 شخصا كانوا محصورين بالمياه على متن حافلة نقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 44.

وبولاية قالمة قامت الوحدات بإخراج حافلة نقل المسافرين علقت بسبب تراكم الثلوج على متنها 43 شخص بالطريق الوطني رقم 80 ببلدية خزارة.

أما في ولاية تيبازة قامت بإنتشال جثة شخص متوفي كان على متن سيارة جرفته سيول واد جر بالمكان المسمى حوش سويس ببلدية حطاطبة.

وبولاية تيزي وزو تمكن أعوان الحماية ىمن إنتشال جثة شخص جرفته سيول كان على متن سيارة بواد بوبحير ببلدية بوزقان.