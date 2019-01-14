وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز و4 آخرين إثر حوادث المرور خلال يوم

توفي أربعة أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون، فيما أصيب 35 آخرين باختناقات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، فإن الوفيات كانت في كل من ولايات باتنة، الجزائر وبجاية.

في حين تم إسعاف 35 شخصا آخرا، أصيبوا باختناقات من جراء استنشاقهم للغاز، بولايتي برج بوعريريج وقسنطينة.

وفي سياق آخر، تسببت حوادث الطرقات، خلال نفس الفترة، بتسجيل 4 وفيات، وإصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل إخماد 4 حرائق حضرية و صناعية، على مستوى عدد من الولايات.