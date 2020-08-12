وفاة 4 أشخاص غرقا وإتلاف 738 هكتار من النسيج الغابي بسبب الحرائق

توفي 4 أشخاص، في الـ 24 ساعة الأخيرة، غرقا داخل البحر والمجمّعات المائية والوديان على مستوى أربع ولايات عبر الوطن.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد توفي شاب عمره 20 سنة غرقا في شاطئ “واد القط” ببلدية “فلفلة” بسكيكدة، كما توفي آخر عمره 18 سنة غرقا في حوض مائي ببلدية “سيدي قادة” في معسكر.

بالإضافة إلى وفاة شاب عمره 21 سنة غرقا في “واد الشلف” ببلدية “بن عبد المالك رمضان” بمستغانم، ووفاة كهل عمره 42 سنة غرقا في البحر بشاطئ “القطار” ببلدية المرسى بالشلف.

وفيما يخص الحرائق، فقد تم إخماد 65 حريقا، منها 36 حريقا في الغابات، 8 حرائق في الأدغال، 21 حريقا أتى على الحشائش والأحراش و 7 حرائق مسّت محاصيل زراعية.

وقد خلّفت هذه الحرائق إتلاف 738 هكتار من النسيج الغابي، منها 441 هكتار من الغابات، 84 هكتار من الأدغال، 213 هكتار من الحشائش، وكذا 1600 حزمة تبن، 3402 شجرة مثمرة و 300 نخلة محروقة.