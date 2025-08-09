وفاة 4 أشخاص غرقا وإنقاذ 1179 آخرين خلال يوم!

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن حصيلة قياسية لتدخلاتها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حيث سجلت فرقها 4365 تدخلاً بمعدل تدخّل كل 19 ثانية عبر مختلف أنحاء الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في 1626 حادثة غرق، حيث تمكنت من إنقاذ 1179 شخصًا. فيما شهدت هذه الحوادث تسجيل 4 حالات وفاة.

كما سجلت فرق الإنقاذ 204 تدخلاً من أجل حوادث المرور. والتي خلفت وفاة 5 أشخاص وإصابة 275 آخرين بجروح مختلفة.

وتؤكد هذه الأرقام الضخمة على حجم المجهودات المتواصلة التي تبذلها فرق الحماية المدنية. لضمان سلامة المواطنين في مختلف الظروف، داعيةً في الوقت نفسه إلى المزيد من الحيطة والحذر.