وفاة 4 أشخاص غرقا وإنقاذ 874 آخرين خلال يوم!

توفي 4 أشخاص، في حوادث الغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، والتي بلغت 3934 تدخلاً بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وفيما يخص حوادث الغرق، فقد قامت فرق الإنقاذ بـ 1178 تدخلاً، تمكنت خلالها من إنقاذ 874 شخصًا من موت محقق. وتم تسجيل وفاة 4 أشخاص.

وتتزايد الدعوات للزوار بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ. لتجنب وقوع المزيد من الضحايا خلال فصل الصيف.

وبالنسبة لحصيلة حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 188 تدخلاً في حوادث مرور خلال نفس الفترة، أسفرت عن إصابة 299 جريحًا ووفاة شخص واحد.