وفاة 4 أشخاص في إنفجار لغم بصحراء بابار في خنشلة

تسبب انفجار لغم تقليدي في وفاة أربعة أشخاص كانوا في رحلة صيد بالمنطقة الجنوبية الحدودية ببلدية بابار ولاية خنشلة.

وانقطعت اتصالات الضحايا مع أهاليهم منذ صباح الجمعة الماضية حسبما استفيد من والد أحد الضحايا الذي هو رئيس المجلس الشعبي البلدي انسيغة.

وقد تم إبلاغ المصالح الأمنية من طرف عائلات الشبان المختفين عن الأنظار بعد انقطاع الاتصال معهم من يوم اختفائهم، بعدما كانوا قد خرجوا في رحلة صيد جنوب الولاية.

لينزل الخبر كالصاعقة صباح اليوم على عائلات الضحايا وساكنة ولاية خنشلة بوفاتهم بصحراء بابار.