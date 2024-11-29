وفاة 4 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 182 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3165 تدخل، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 179 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 4 وفيات وإصابة 182 آخرين بجروح.

أما فيما يخص حوادث الإختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلين، تم خلالهما إسعاف 6 أشخاص. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.