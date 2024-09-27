وفاة 4 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 217 آخرين، في حوادث مرور، وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3075 تدخل بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 189 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 217 جريح و4 وفيات.

أما حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 23 تدخل، تم من خلالها إنقاذ شخصين، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.