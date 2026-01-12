إعــــلانات
أخبار الجزائر

وفاة 4 أشخاص في الحوادث والإختناق بالغاز

بقلم النهار أونلاين
وفاة 4 أشخاص في الحوادث والإختناق بالغاز
  • 9
  • 0

توفي 4 أشخاص، في حوادث المرور والإختناق بالغاز التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2943 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 141 تدخل، في عدة حوادث أسفرت عن جرح 161 شخصا، ووفاة شخصين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية 5 تدخلات، أسفرت عن تسمم 6 أشخاص، فيما تم تسجيل حاتي وفاة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/hJjfM
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer