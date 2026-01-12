وفاة 4 أشخاص في الحوادث والإختناق بالغاز

توفي 4 أشخاص، في حوادث المرور والإختناق بالغاز التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2943 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 141 تدخل، في عدة حوادث أسفرت عن جرح 161 شخصا، ووفاة شخصين.

وفيما يخص حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، سجلت مصالح الحماية المدنية 5 تدخلات، أسفرت عن تسمم 6 أشخاص، فيما تم تسجيل حاتي وفاة.