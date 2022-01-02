وفاة 4 أشخاص في حادث مُروع بعين الحجل في المسيلة

لقي 4 أشخاص حتفهم، في حادث مرور خطير وقع في الطريق الوطني رقم 8، بعين الحجل في المسيلة. ونجم الحادث عن إصطدام بين سيارة وشاحنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين الحجل، مدعومة بوحدة سيدي عيسى اليوم الأحد، على الساعة 14 سا 22 د في الحادث.

ووقع الحادث، بالمكان المسمى الناهية على مستوى الطريق الوطني رقم 08. وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة وشاحنة مخلفا وفاة 04 أشخاص.