وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 4 أشخاص، وأصيب 7 آخرون بجروح، على إثر 3 حوادث مرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر عدة مناطق من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، سجلت أثقل حصيلة في بومرداس، بوفاة شخصين، وإصابة 3 آخرين بجروح.

ووقع الحادث، على إثر اصطدام بين 9 سيارات، من الوزن الخفيف، على مستوى الطريق السيار شرق غرب، بالأربعطاش.

وقامت مصالح الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، بإخماد 17 حريق، تسبب في إتلاف 58 هكتار من المساحات الغابية.

بالإضافة إلى إتلاف 38 هكتار مساحة احراش وحشائش، و1820 حزمة تبن، وأشجار مثمرة، جراء تلك الحرائق.