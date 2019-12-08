وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2496 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، على إثر تلقي مكالمات إستغاثة من المواطنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، تدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، على إثر عدة حوادث مرور منها 4 الأكثر دموية.

وتسببت هذه الحوادث في وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح، تم تحويلهم إلى المستشفيات.

من جهة أخرى، تم الإستنجاد بعناصر الحماية المدنية للتدخل من أجل 16 حالة إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون

الخطير المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام.

وتم التكفل بالضحايا ونقلهم في حالة مقبولة إلى المستشفيات.

في حين تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 90 سنة، إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل منزل ببلدية أم البواقي .

من جانبها ، تدخلت مصالح الحماية المدنية بالمسيلة على إثر إنفجار غاز المدينة متبوع بحريق داخل

منزل أرضي بالمكان المسمى الرمانة بلدية الحوامد.

وأدى هذا الإنفجار، إلى إصابة 3 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى، تم إسعافهم في عين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية ثم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بوسعادة.