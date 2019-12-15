وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2194 تدخل في عــدة مناطق من الوطن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، إثر عدة حوادث مرور، تسببت في وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

تم اسعاف المصابين، في مكان الحوادث، وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف مصالح الحماية المدنية.

كما تم الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية للتدخل من أجل 13 حالة إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون الخطير، المنبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات الحمام.

وتمت هذه التدخلات بكل من ولايات: قسنطينة والبليدة والبيض.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان، ونقلهم في حالة مقبولة الى المؤسسات الاستشفائية.

منجهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إطفاء 8 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولايات: الجزائر، وعنابة وتيسمسيلت والمدية وتيارت والبليدة مستغانم.

أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بحروق طفيفة على مستوى ولاية الجزائر، و كذا إصابة شخصين بصعوبة في التنفس جراء استنشاقهم الدخان بعنابة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للضحايا، وتحويلهم إلى القطاع الصحي.