وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم!

لقي 4 أشخاص حتفهم في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة 3113 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 157 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 4 أشخاص، وجرح 207 آخرين.

أما فيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 54 تدخل، تم خلالهم إنقاذ 16 شخصا.