وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 4 أشخاص حتفهم في حوادث مرور، وقعت خلال 24 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من ولايات الوطن.

وفي بيان للمديرية عالنة للحناية المدنية، فقد سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 8 الى 9 من الشهر الجاري وإلى غاية صبيحة اليوم 2577 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.

وفي سياق حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 120 تدخل عبر عدة ولايات.

خلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 4 أشخاص و إصابة 134 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان

وتحويلهم الى المستشفيات المحلية من قبل إسعافاتنا.

كما تم تسجيل حادثي مرور مميتة في كل من ولايتي بجاية وفاة شخصين وإصابة أخر بجروح.

على اثر اصطدام سيارة نفعية مع شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بلدية فناية.

و كذا حاث مرور بولاية سكيكدة أسفر عن وفاة شخصين وإصابة أخر بجروح يتمثل في انقلاب شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 3 بلدية عين بوزيان .

بالمقابل تدخل اعوان الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل اسعاف و انقاذ 5 اشخاص أصيبوا باختناق، جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربونco.

المنبعث من مسخن ماء داخل منزلهم الكائن بحي 400 مسكن بلدية سطيف، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان

ونقلهم في حالة مستقرة الى المستشفى المحلي.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 16 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين.

أين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 7 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

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