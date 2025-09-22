وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور والغرق خلال يوم!

لقي 4 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور والغرق التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة تدخلات الحماية المدنية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغ إجمالي التدخلات، 3067 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 171 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وجرح 163 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 69 تدخلا تم خلالهم، إنقاذ 31 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.