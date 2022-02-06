وفاة 4 أشخاص في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية 2636 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، حيث توفي 4 أشخاص في حوادث مختلفة، خلال الفترة الممتدة ما بين 05 الى 06 فيفري 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 127 تدخل من أجل عدة حوادث المرور.

وخلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 3 أشخاص وإصابة 153 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور. كما تم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم الى المستشفيات المحلية.

هذا وتم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف وإنقاذ 12 أشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس. جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO)، المنبعث من مختلف أجهزة التدفئة وسخانات المياه عبر عدة ولايات.

كما تم تقديم الإسعافات الضرورية لهؤلاء الأشخاص في عين المكان ونقلهم الى المستشفيات المحلية من قبل عناصر الحماية المدنية.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية لولاية تيارت من أجل إخماد حريق شب داخل مسكن، أدى هذا الحريق الى وفاة شخص يبلغ من العمر 28 سنة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 13 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي.

بالإضافة إلى القيام بـ 23 عملية تعقيم عبر المنشأة و الهياكل عمومية و خاصة المجمعات السكنية و الشوارع.

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