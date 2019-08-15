وفاة 4 أشخاص في حوادث مرور.. وإخماد 19 حريقا في 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية 2812 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن بعد تلقي مكالمات الإستغاثة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وأضاف البيان، أن وحدات الحماية المدنية تدخلت خلال نفس الفترة على اثر عدة حوادث مرور منها 04 الأكثر دموية.

وأفادت ذات المصالح، أنها تسببت في وفاة 4 أشخاص و إصابة 5 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان.

وفيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات، فأعلنت مصالح الحماية المدنية عن إخماد 19حريقا تسببت في خسارة 167 هكتار.

أما في إطار حراسة الشواطئ فقامت ذات المصالح بـ 834 تدخل ما سمح بإنقاذ 592 شخص من الغرق.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم تقديم الإسعافات لـ 41 شخص، دون تسجيل وفيات.