وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز في العاصمة

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون في وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة بلدية خرايسية ولاية الجزائر العاصمة.

وقال نسيم برناوي مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية في إتصال مع “النهار أونلاين”، أن مصالح الحماية المدنية تدخلت ليلة أمس في حدود الساعة الثامنة و40 دقيقة مساء. من أجل إجلاء ضحايا حادث انبعاث الغاز من سخان الماء. وذلك على مستوى حي عبدي مولود بلدية خرايسة بالعاصمة.

وأضاف المتحدث، أن الحادث خلّف وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة. 22 سنة و28 سنة و38 سنة و38 سنة وكلهم من جنس ذكور.

وأوضح برناوي في سياق ذي صلة، غلى أن حوادث الإختناق بالغاز خلال فصل الصيف تكثر بسبب سخان الماء لانعدام التهوية وتشغيل المبرد.