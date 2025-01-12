وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة إختناقا بالغاز في غليزان

لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اليوم الأحد، جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية غليزان.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الضحايا هم من عائلة واحدة يقطنون بحي برمادية بمدينة غليزان. ويتعلق الأمر بالأم وثلاثة من أبناءها.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 15سا18د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي نقواس برمادية، ببلدية ، دائرة غليزان.

و خلف الحادث وفاة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 11 سنة و 40 سنة. تم نقلهم الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.