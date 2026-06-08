وفاة 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث مرور في برج باجي مختار

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الاثنين، على الساعة 08سا40د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 06، بلدية و دائرة برج باجي مختار.

وخلّف الحادث وفاة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة اثنين آخرين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في عين المكان. وتحويلهما إلى مستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور