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وفاة 4 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بخنشلة

أخبار الجزائر
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وفاة 4 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث مرور بخنشلة
بقلم عمر عامري

لقي اليوم الإثنين أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع بمنطقة عين الطويلة بخنشلة.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الحادث الأليم وقع صباح اليوم بعد اصطدام سيارة تحمل لوحة ترقيم ولاية باتنة وجها لوجه  بشاحنة.
حيت ينحدر الضحايا الأربعة من بلدية عين توتة بولاية باتنة.


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