وفاة 4 أشخاص وإصابة 126 آخرين في حوادث مرورية خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 4 أشخاص وإصابة 126 آخرين في ظرف 24 ساعة الماضية، بعدما قامت بـ 114 تدخل بسبب حوادث مرورية على المستوى الوطني.

وقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2301 تدخل في عدة مناطق من الوطن تخص حوادث المرور والحرائق وعمليات التحسيس من انتشار فيروس كورونا.

وقد عرفت حوادث المرور وفاة 4 أشخاص وإصابة 126 آخرين بجروح مختلفة إثر تساقط الأمطار الغزيرة في غرب البلاد، خاصة ولاية وهران.

وفي هذا الإطار، تدخلت مصالح الحماية لامتصاص المياه المتسربة إلى المنازل والمتراكمة في الطرقات بحوالي 50 عملية امتصاص وبداخل 40 مسكنا.

كما سجل انهيار 3 مساكن وجدار بالحي الفوضوي عين خديجة ببلدية المرسى الكبير بوهران، خلّف وفاة رضيعة وإصابة والدتها بجروح بالغة.