وفاة 4 أشخاص وإصابة 145 آخرين بجروح في حوادث مرور خلال يوم واحد

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 145 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 123 حادث مرور سجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية مستغانم بـ 7 تدخلات خلفت وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجروح.

كما تم، خلال ذات الفترة، تسجيل 229 تدخل سمح بإنقاذ 156 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات لـ 63 آخرين بعين المكان.

وفيما يخص الوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت ذات الوحدات بـ 53 عملية تحسيسية عبر 12 ولاية لفائدة المواطنين.

تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

يذكر ان عدد التدخلات المسجلة من قبل وحدات الحماية المدنية خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2884 بمناطق مختلفة من الوطن.