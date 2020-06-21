وفاة 4 أشخاص وإصابة 175 آخرين إثر حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 4 أشخاص وإصابة 175 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 145 تدخل من أجل التكفل بضحايا حوادث المرور، التي خلّفت وفاة 4 أشخاص وإصابة 175 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية الجلفة تسجيل أثقل حصيلة بوفاة شخص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر انحراف وانقلاب سيارة على الطريق الولائي رقم 167 ببلدية بنهار في دائرة البيرين.

كما سجلت وحدات الحماية 2860 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، وكذا عمليات التحسيس من مخاطر وباء “كورونا”.

وفيما يخصّ الحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 17 حريقا مسّ الغطاء النباتي، مما خلّف خسارة 14 هكتارا من الغابات، 7 هكتارات من القمح، 22 هكتارا من الحشائش، 7400 حزمة تبن، وتلف 20 شجرة مثمرة ونخلتين.

كما تدخلت وحدات الإطفاء لإخماد حريقين حضريين في ولايتي عنابة وباتنة، مما خلف إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس إثر نشوب حريق في مسكن ببلدية مروانة.

بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص بحروق إثر نشوب حريق في منزل فردي بحي ديدوش مراد ببلدية عنابة، أين تم تقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم إلى المستشفى.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 65 عملية تحسيسية عبر 11 ولاية، بالإضافة إلى 58 عملية تعقيم سخرت لها 48 سيارة إسعاف و 31 شاحنة و 297 عون حماية مدنية.