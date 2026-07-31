وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين إثر إنقلاب حافلة ببومرداس

توفي 4 أشخاص، وأصيب 20 آخرين، في حصيلة أولية لحادث مرور وقع صباح اليوم الجمعة، بولاية بومرداس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر.

ووقع الحادث، في الطريق الإجتنابي برحمون الكرمة، ببلدية ودائرة بومرداس.

وخلّف الحادث 4 وفيات وإصابة 20 شخص، في حصيلة أولية لهذا الحادث المروع.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية، شاحنتي إنقاذ، و10 سيارات إسعاف.