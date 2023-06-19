وفاة 4 أشخاص وإصابة 203 آخرين في حوادث المرور

توفي4 أشخاص وأصيب 203 اخرون بجروح، على إثر حوادث مرور سجلت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية إليزي بوفاة شخص واحد وجرح آخر.

ووقع الحادث، اثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق البلدي المؤدي الى حي تين تورهة.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية خلال ذات الفترة لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة متوفي غرقا بحاجز مائي بالبليدة.

فيما تدخلت عناصر الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأوليةلـ11 شخصا لهم بداية اختناق بغاز احادي الكربون المنبعث من سخانات الماء داخل منازلهم بكل من ولايتي البليدة وقسنطينة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية، من أجل اخماد 11 حريقا، بكل من ولايات الجزائر، تيسمسيلت، تيارت، ميلة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، أم البواقي وعين صالح.

حيث سمح تفعيل جهاز الإنذار و اليقظة وكذا عنصر الإستباقية بمنع انتشارها الى باقي الغطاء النباتي.