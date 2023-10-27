وفاة 4 أشخاص وإصابة 231 في حوادث المرور خلال يوم

لقي 4 أشخاص حتفهم، وأصيب 231 شخصا آخر بجروح، في حوادث المرور، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغت حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة 3086 تدخلا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد تم تسجيل “200 حادث” خلفت 231 جريح و4 وفيات.

وفاة شخص في حادث دهس قطار بولاية الجزائر

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء أمس الخميس، من أجل حادث دهس قطار لشخص. على مستوى طريق السكة الحديدية بين محطتي بابا علي عين النعجة ببلدية سحاولة بدائرة بئر مراد رايس.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 19 سنة، تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وفاة شخص في حادث مرور في سطيف

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية مساء أمس، من أجل حادث إنحراف وإنقلاب سيارة. بالطريق الوطني رقم 28 محول الوزن الثقيل في عين ولمان.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 44 سنة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور بورقلة

تدخلت مصالح الحماية، من جل حادث إنحراف وانقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 49. المكان المسمى حاسي سايح ببلدية عين البيضاء.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 20 سنة وإصابة 02 آخرين بجروح. تتراوح أعماهم مابين 19 و20 سنة. تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى محمد بوضياف بورقلة.