وفاة 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام سيارة و شاحنة في إن صالح

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرين، اليوم الاثنين، إثر حادث اصطدام سيارة وشاحنة في ولاية إن صالح.

وأشارت الحماية المدنية في بيان لها أنها “تدخلت على الساعة 09سا و04د من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات صهريج. على مستوى الطريق الوطني رقم 01 حوالي 50كلم جنوبا اتجاه تامنغست، ببلدية ودائرة إن صالح”.

وخلّف الحادث وفاة أربعة أشخاص، تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة و في حالة حرجة. حيث جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

