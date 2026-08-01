وفاة 4 أشخاص وإصابة 43 آخرين في حادث مرور بتيميمون

توفي 4 أشخاص، وأصيب 43 آخرين، في حادث مرور وقع صباح اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 51، ببلدية ودائرة تيميمون.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث حوالي الساعة السادسة صباحا، وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تشغل خط “باتنة - أدرار” وشاحنة.

وأسفر الحادث، عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 43 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم والتكفل بهم وإجلاؤهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث.