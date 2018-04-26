وفاة 4 أشخاص وانقاذ 22 آخرين جراء التقلبات الجوية الأخيرة

تمكنت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة من انتشال جثت 3 أشخاص جرفت مياه الواد سيارتهم بمنطقة مرجة بولاية تيارت

في حيث تمكنت من إنقاذ 22 آخرين.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، فقد تدخلت الحماية المدنية بولاية سيدي بلعباس، لإنقاذ 13 شخصا كانوا محاصرين بمياه الأمطار إثر فيضان بالمكان المسمى قرية رازين بلدية تلاغ

في حين تمكنت من إيواء وانقاذ 4 من البدو الرحل إثر الفياضانات بمنطقة تغاليمات.

أما في ولاية تيسمسيلت ببلدية سيدي سليمان أنفدت شخصين كانا على متن سيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 5

حاصرتهم كذلك مياه الأمطار.

وسجلت ولاية تيارت، انقاذ شخصين حاصرتهما مياه الأمطار ونفس الأمر بولاية عين الدفلى أين تم انقاذ شخص.

وفي ذات السياق تمكنت مصالح الحماية المدنية من إجلاء 200 تلميذ في الطور الثانوي إلى ثانوية أخرى المياه .