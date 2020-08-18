وفاة 4 أشخاص وجرح 202 آخرين إثر حوادث مرور خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 4 أشخاص وجرح 202 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 170 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 4 أشخاص وإصابة 202 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

كما سجلت وحدات الحماية 2670 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 70 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات، بالإضافة إلى 67 عملية تعقيم عبر 14 ولاية، وسخرت للعمليتين 46 سيارة إسعاف و 49 شاحنة و 303 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 12 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في ولايات الجزائر، قسنطينة، بومرداس، عنابة ومستغانم.