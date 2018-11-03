وفاة 4 أشخاص وجرح 21 آخرين خلال الـ72 ساعة الأخيرة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وجرح 21 آخرون في حوادث مرور سجلت خلال الـ72 ساعة الأخيرة عبر مناطق متفرقة من الوطن.

وفي حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت أثقل حصيلة بولاية سطيف.

حيث توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 118 ببلدية الولجة.

وعلى صعيد آخر، سجلت مصالح الحماية المدنية, خلال نفس الفترة 36 حالة اختناق بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام.

وهذا بكل من غليزان، البيض، المدية، قسنطينة، البويرة وسيدي بلعباس.

وتم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم في حالة مستقرة إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية.

كما نفذت ذات المصالح عدة تدخلات في مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، سواء المتعلقة بالحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.