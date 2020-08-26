وفاة 4 أشخاص وجرح 246 آخرين إثر حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 4 أشخاص وجرح 246 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 168 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 4 أشخاص وإصابة 246 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية النعامة تسجيل أثقل حصيلة بوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح إثر وقوع حادثين مروريين.

كما سجلت وحدات الحماية 2680 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 54 عملية تحسيسية عبر 14 ولاية، بالإضافة إلى 228 عملية تعقيم عبر 21 ولاية، وسخرت للعمليتين 52 سيارة إسعاف و 58 شاحنة و 404 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 4 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في ولايات الجزائر، بومرداس وإليزي.