وفاة 4 مناصرين بملعب 5 جويلية..مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا هاما

باشرت نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، في فتح تحقيق قضائي حول الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية خلال المقابلة الكروية التي جمعت فريق مولودية الجزائر ونظيره. نجم شباب مقرة والذي أدى إلى وفاة 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى.

وجاء في بيان لمجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس “ينهي وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الرأي العام علما، أنه و على اثر التحقيق المفتوح في الأحداث الأليمة التي عرفتها مباراة فريق مولودية الجزائر ونظيره نجم شباب مقرة بملعب 05 جويلية والذي أدى إلى وفاة 04 أشخاص وعدد من الجرحى والذي باشرته مصالح الضبطية القضائية واللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض “.

واضاف البيان “فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق قضائي في هذه الوقائع الخطيرة على أساس الإهمال و عدم الاحتياط المؤديان للوفاة و مختلف الإضرار الجسمانية المسجلة طبقا للمواد 288 و 289 من قانون العقوبات لتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهام ضد كل من. يثبت تورطه في هذه الوقائع”.

ويضيف البيان “أن كل الإجراءات القانونية ستتخذ بكل صرامة و حزم ضد كل من يثبت إرتكابه للأفعال الخطيرة المذكورة أعلاه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما نوهت نيابة الجمهورية الرأي العام بعرض نتائج التحقيق في حينه” .