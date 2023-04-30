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وفاة 4 موظفين في الأمن الوطني بسوق أهراس.. المديرية العامة تفتح تحقيقا

بقلم هشام قاسمي
وفاة 4 موظفين في الأمن الوطني بسوق أهراس.. المديرية العامة تفتح تحقيقا
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أعرب المديرية العامة للأمن الوطني عن أسفها إزاء الحادث المميت الذي أودى بحياة أربعة  من موظفيها صبيحة اليوم بدائرة أم العظائم (ولاية سوق أهراس).

كما أعلنت المديرية العامة عن مباشرة تحقيق للكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدّم المدير العام للأمن الوطني بتعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا وإلى كل منتسبي الجهاز.

وحسشب مصادر النهار، فإن الأمر يتعلق بكل من الضحايا  “ل.ز”، و”ن.ق”، “م.ب”، “ط.ب”.

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