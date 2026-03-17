وفاة 40 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 40 شخصا وأصيب 1565 آخرون بجروح، إثر وقوع 1333 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 مارس الجاري.

وحسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة، على مستوى ولاية سطيف بوفاة 4 أشخاص وجرح 91 آخرين على إثر 82 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ36 شخصا متسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وخلال نفس الفترة، سجلت مصالح الحماية المدنية إخماد 488 حريقا منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة. حيث تم تسجيل 91 حريقا بالجزائر العاصمة، و22 حريقا بولاية البليدة، و21 حريقا بوهران.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإنقاذ 430 شخصا في حالة خطر وتغطية 4449 عملية إسعاف.