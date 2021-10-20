وفاة 40 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية من 10 إلى 16 أكتوبر، 20599 تدخل على إثر تلقي مكالمات الإستغاثة من المواطنين. منها 2052 تدخل من أجل 1183 حادث مرور أسفر عن وفاة 40 شخصا وإصابة 1422 آخرين بجروح تم نقلهم للمراكز الإستشفائية.

وحسب بيان للحماية المدنية فقد سجلت أثقل حصــيلة لحوادث المرور بالبويرة. بوفاة 04 اشخاص في مكان الحادث و جرح 28 آخرين على إثر 34 حاث مرور.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 320 عملية تحسيسية. و175عملية تعقيم عامة بمنشآت وهياكل عمومية والمجمعات السكنية والشوارع.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت وحدات الحماية المدنية بـ 12019 تدخــل. أيـن تم من خلالها إســعاف و إجلاء 11681 جريح و مريض إلى المستشفيات.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1621 تدخلا سمحت بإخـــماد 1194 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 206 تدخل اثر 160 حريق.

وخلال نفس الفترة، قامت وحداتنا في مجال العمليات المختلفة بـ 4867 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4217 عملية إسعاف و إنقاذ 293 شخص من الخطر.

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