وفاة 40 شخصا وجرح 1427 آخرين إثر حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أوت الجاري، وفاة 40 شخصا وإصابة 1427 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأن ولاية مستغانم عرفت أثقل حصيلة دموية بوفاة 5 أشخاص وجرح 45 آخرين تمّ إسعافهم إلى المراكز الاستشفائية إثر وقوع 35 حادثا مروريا.

وسجلت وحدات الحماية 5357 تدخل على المستوى الوطني مسّ تغطية 6408 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في حالة خطر.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 356 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية، بالإضافة إلى 419 عملية تعقيم، وسخرت للعمليتين 266 سيارة إسعاف و 230 شاحنة مضخة و 1631 عون حماية مدنية.