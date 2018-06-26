وفاة 41 شخصا وإصابة 1848 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية قرابة 24 ألف تدخل ووفاة 41 شخص وجرح 1848 آخرين في حوادث مرور خلال أسبوع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه خلال الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 23 جوان، سجلت وحدات الحماية المدنية 23 ألف و 955 تدخل.

بعد تلقي مكالمات الإستغـاثة من طرف المواطنين، وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية.

سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق وتغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

من بينها 12 ألف تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1411 جريح وتحويل 10186 مريض إلى المستشفيات.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2617 تـدخـل من أجل 1446 حادث مرور.

أدت إلى وفاة 41 شخص وجرح 1848 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت أثقل حصــيلة بولايــة سطيف بوفاة 04 أشخاص وجرح 72 آخريــن تم إسعافهم وتحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية.

على إثـر 50 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2854 تدخلا سمح بإخـــماد 2314 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

امــا فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 6579 تدخـل لتغطية 5803 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر