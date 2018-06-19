وفاة 42 شخصا بسبب حوادث المرور الأسبوع الفارط

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الأسبوع الفارط أكثر من 18 ألف تدخل ووفاة 42 شخصا في 1547 حادث مرور.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنه خلال الفترة الممتدة ما بين 10 إلى 16 جوان 2018.

سجلت وحدات الحماية المدنية 18546 تدخل بعد تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

حيث شملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي.

إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 9417 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي.

أيـن تم فــيهــا إســعاف وإجلاء 1047 جريح وتحويل 7969 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحـماية المدنية.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2827 تـدخـل من أجل 1547 حادث مرور.

أدت إلى وفاة 42 شخصا و جرح 2029 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وسجلت أثقل حصــيلة في ولايــة باتنة بوفاة 05 أشخاص وجرح 64 آخريــن تم إسعافهم على إثـر 50 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1964 تدخلا سمح بإخـــماد 1534 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.