وفاة 42 شخصا في الحوادث خلال أسبوع

توفي 42 شخصا وأصيب 1655 آخرون بجروح، إثر 1387 حادث مرور وقع بعدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 أفريل الجاري.

وحسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية إن صالح. بوفاة 4 أشخاص وجرح 6 آخرين على إثر وقوع 3 حوادث مرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 820 حريقا منها منزلية، صناعية ومختلفة. سجلت أهمها بولايات الجزائر (63 حريقا)، بسكرة (43) ووهران (40).

وخلال نفس الفترة، تمكنت وحدات الحماية المدنية من إنقاذ 560 شخصًا في حالة خطر و تغطية 5707 عملية إسعاف.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بعدة ولايات لتقديم الإسعافات الأولية لـ 43 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء داخل منازلهم. مع تسجيل وفاة شخصين بكل من قسنطينة وتلمسان.